Преимущества

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Вместительный бак для краски - 1литр - снижает количество остановок для дозаправки

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха

На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента на крючке

Соответствие международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Пневматический краскопульт Gav Record 2000 ECO 2.0 9743 прекрасно подходит для окрасочных работ по металлу, керамике, коже, пластику. Широко используется на небольших производствах и при работе в домашних условиях. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом и способен длительное время работать без остановки. Работа на сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса.