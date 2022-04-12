Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматический краскопульт Gav Record 2000 ECO 2.0 9743
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav Record 2000 ECO 2.0 9743
    Арт. 718176
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Gav Record 2000 ECO 2.0 9743

      Пневматический краскопульт Gav Record 2000 ECO 2.0 9743

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 718176
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Мин. давление, атм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Gav Record 2000 ECO 2.0 9743 прекрасно подходит для окрасочных работ по металлу, керамике, коже, пластику. Широко используется на небольших производствах и при работе в домашних условиях. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом и способен длительное время работать без остановки. Работа на сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса.

        Преимущества 

        • Байонетное соединение
        • Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
        • Вместительный бак для краски - 1литр - снижает количество остановок для дозаправки
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
        • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
        • На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента на крючке
        • Соответствие международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации