Пневматический краскопульт Gav Record 2000 ECO 2.0 9743
Арт. 718176
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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Мин. давление, атм
|4
- Пневматический краскопульт Gav Record 2000 ECO 2.0 9743 прекрасно подходит для окрасочных работ по металлу, керамике, коже, пластику. Широко используется на небольших производствах и при работе в домашних условиях. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом и способен длительное время работать без остановки. Работа на сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса.
Преимущества
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Вместительный бак для краски - 1литр - снижает количество остановок для дозаправки
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
- На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента на крючке
- Соответствие международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации