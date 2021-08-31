Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 1.2 бс 24545 подходит для работы с лакокрасочными материалами, имеющими низкую вязкость. Прочный бачок вмещает до 0.6 литра ЛКМ. Предусмотрена возможность регулировки подачи краски и формы факела. Благодаря специальной петле на корпусе инструмент можно хранить в подвешенном состоянии.

Преимущества