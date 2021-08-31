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Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 1.2 бс 24545
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 1.2 бс 24545
    Арт. 80192
    5.0
    1
    Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 1.2 бс 24545

      Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 1.2 бс 24545

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 80192
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Мин. давление, атм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 1.2 бс 24545 подходит для работы с лакокрасочными материалами, имеющими низкую вязкость. Прочный бачок вмещает до 0.6 литра ЛКМ. Предусмотрена возможность регулировки подачи краски и формы факела. Благодаря специальной петле на корпусе инструмент можно хранить в подвешенном состоянии.

        Преимущества 

        • Регулировка подачи воздуха: 150-250 л/мин
        • Рукоять с упором - для надежного хвата
        • Устойчивость к перегрузкам и перегреву
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса