Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 1.2 бс 24545
Арт. 80192
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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Мин. давление, атм
|4
Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 1.2 бс 24545 подходит для работы с лакокрасочными материалами, имеющими низкую вязкость. Прочный бачок вмещает до 0.6 литра ЛКМ. Предусмотрена возможность регулировки подачи краски и формы факела. Благодаря специальной петле на корпусе инструмент можно хранить в подвешенном состоянии.
Преимущества
- Регулировка подачи воздуха: 150-250 л/мин
- Рукоять с упором - для надежного хвата
- Устойчивость к перегрузкам и перегреву
- Возможность длительной работы без остановки
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса