Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
Арт. 718146
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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Мин. давление, атм
|3
Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720 служит для проведения покрасочных работ. Имеет специальную петлю на корпусе для хранения в подвешенном состоянии. Нижнее расположение бачка обеспечивает лучший обзор окрашиваемой поверхности, что делает работу более удобной. Конструкция инструмента сделана из надежных материалов, благодаря чему прослужит длительное время
Преимущества
- Регулировка потока краски
- Вместительный бак для ЛКМ
- Коэффициент переноса на поверхность ЛКМ - 50%
- Металлическая конструкция прослужит долгие годы
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса