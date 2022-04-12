Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720 служит для проведения покрасочных работ. Имеет специальную петлю на корпусе для хранения в подвешенном состоянии. Нижнее расположение бачка обеспечивает лучший обзор окрашиваемой поверхности, что делает работу более удобной. Конструкция инструмента сделана из надежных материалов, благодаря чему прослужит длительное время

Преимущества