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Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
5.0
2
3 260 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
    Арт. 718146
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
    Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
    Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
    Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
    Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
    Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
      Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
      Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
      Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
      Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
      Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720
      Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720

      Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720

      3 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 718146
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Мин. давление, атм
      		3
      Все характеристики
      3 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пневматический краскопульт Gav 162В 1.5 9720  служит для проведения покрасочных работ. Имеет специальную петлю на корпусе для хранения в подвешенном состоянии. Нижнее расположение бачка обеспечивает лучший обзор окрашиваемой поверхности, что делает работу более удобной. Конструкция инструмента сделана из надежных материалов, благодаря чему прослужит длительное время

        Преимущества

        • Регулировка потока краски
        • Вместительный бак для ЛКМ
        • Коэффициент переноса на поверхность ЛКМ - 50%
        • Металлическая конструкция прослужит долгие годы
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса