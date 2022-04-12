Преимущества

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски

На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента в подвешенном состоянии

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок службы

Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.0 15936 предназначен для осуществления окрасочных работ по различным материалам, таким как металл, дерево, керамика и другие. Пневмонстурмент отличается гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом и способен более длительное время работать без остановки. Корпус из металла обладает отличной устойчивостью к механическим повреждениям, что значительно продлевает срок его службы.