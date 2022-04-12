Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.0 15936
Арт. 80178
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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Мин. давление, атм
|4
- Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.0 15936 предназначен для осуществления окрасочных работ по различным материалам, таким как металл, дерево, керамика и другие. Пневмонстурмент отличается гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом и способен более длительное время работать без остановки. Корпус из металла обладает отличной устойчивостью к механическим повреждениям, что значительно продлевает срок его службы.
Преимущества
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски
- На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента в подвешенном состоянии
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок службы