Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 15937
Арт. 80174
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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Мин. давление, атм
|4
- Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 15937 предназначен для выполнения всех типов окрасочных работ по пластику, керамике, металлу, дереву и другим материалам. Инструмент оснащен достаточно вместительным бачком для краски на 500 мл, что позволяет реже прерываться на дозаправку. Качество изготовления инструмента соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества.
Преимущества
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски
- На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента в подвешенном состоянии
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок службы