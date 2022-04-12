Преимущества

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски

На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента в подвешенном состоянии

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок службы

Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 15937 предназначен для выполнения всех типов окрасочных работ по пластику, керамике, металлу, дереву и другим материалам. Инструмент оснащен достаточно вместительным бачком для краски на 500 мл, что позволяет реже прерываться на дозаправку. Качество изготовления инструмента соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества.