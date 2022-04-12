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Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 15937
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 15937
    Арт. 80174
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 15937

      Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 15937

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 80174
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Мин. давление, атм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 15937 предназначен для выполнения всех типов окрасочных работ по пластику, керамике, металлу, дереву и другим материалам. Инструмент оснащен достаточно вместительным бачком для краски на 500 мл, что позволяет реже прерываться на дозаправку. Качество изготовления инструмента соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества.

        Преимущества

        • Байонетное соединение
        • Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
        • Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Регулировка расхода краски
        • На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента в подвешенном состоянии
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок службы