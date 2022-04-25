Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 2.0 9753
Арт. 80193
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Италия
|
Материал сопла
|металл
|
Материал бачка
|пластик
|
Мин. давление, атм
|4
- Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 2.0 9753 предназначен для окрасочных работ по металлу, дереву, пластику и другим материалам. Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава, что наделяет инструмент высокой устойчивостью к ударам и падениям. Краска разбрызгивается посредством веерообразной струи, ширина которой регулируется с помощью специальной муфты. Модель находит применение на небольших производствах, а также в домашних условиях.
Преимущества
- Расход воздуха - 150-250 л/мин
- Байонетное соединение
- Используется для окрасочных работ по различным материалам
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации