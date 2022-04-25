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Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 2.0 9753
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 2.0 9753
    Арт. 80193
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 2.0 9753

      Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 2.0 9753

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 80193
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Мин. давление, атм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 2.0 9753 предназначен для окрасочных работ по металлу, дереву, пластику и другим материалам. Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава, что наделяет инструмент высокой устойчивостью к ударам и падениям. Краска разбрызгивается посредством веерообразной струи, ширина которой регулируется с помощью специальной муфты. Модель находит применение на небольших производствах, а также в домашних условиях.

        Преимущества

        • Расход воздуха - 150-250 л/мин
        • Байонетное соединение
        • Используется для окрасочных работ по различным материалам
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
        • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации