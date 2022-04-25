Преимущества

Расход воздуха - 150-250 л/мин

Байонетное соединение

Используется для окрасочных работ по различным материалам

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 2.0 9753 предназначен для окрасочных работ по металлу, дереву, пластику и другим материалам. Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава, что наделяет инструмент высокой устойчивостью к ударам и падениям. Краска разбрызгивается посредством веерообразной струи, ширина которой регулируется с помощью специальной муфты. Модель находит применение на небольших производствах, а также в домашних условиях.