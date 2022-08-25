Краскораспылитель GAV 2200 ECO 2.5

Преимущества

Регулировка ширины струи. Необходимая ширина веерообразной струи регулируется с помощью специальной муфты вблизи сопла

Удобное хранение. На корпусе краскораспылителя GAV RECORD 2200 ECO 2.5 9754 есть отверстие для удобного хранения инструмента на крючке

Комфорт рабочего процесса. Изделие оснащено рукояткой удобной формы. Ее края тщательно сглажены и не врезаются в руку

Расход воздуха - 150-250 л/мин

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Долговечность

Краскораспылитель GAV RECORD 2200 ECO 2.5 9754 используется для окрасочных работ по керамике, металлу, пластику и другим материалам. Пневмоинструмент отличается гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом, а также способен более длительное время работать без перегрузки. Удобная рукоятка имеет тщательно закругленные края и не скользит в руке.