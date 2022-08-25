Краскораспылитель GAV 2200 ECO 2.5
Арт. 77777X80168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Материал бачка
|прочный алюминиевый сплав
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Тип
|краскопульт
- Краскораспылитель GAV RECORD 2200 ECO 2.5 9754 используется для окрасочных работ по керамике, металлу, пластику и другим материалам. Пневмоинструмент отличается гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом, а также способен более длительное время работать без перегрузки. Удобная рукоятка имеет тщательно закругленные края и не скользит в руке.
Преимущества
- Регулировка ширины струи. Необходимая ширина веерообразной струи регулируется с помощью специальной муфты вблизи сопла
- Удобное хранение. На корпусе краскораспылителя GAV RECORD 2200 ECO 2.5 9754 есть отверстие для удобного хранения инструмента на крючке
- Комфорт рабочего процесса. Изделие оснащено рукояткой удобной формы. Ее края тщательно сглажены и не врезаются в руку
- Расход воздуха - 150-250 л/мин
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Долговечность