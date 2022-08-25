Краскораспылитель GAV PRO PAINT 0.7
Арт. 718453
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Материал бачка
|пластик
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Тип
|краскопульт
- Пневматический краскопульт Pro Paint 0.7 — это компактный инструмент, используемый для распыления лакокрасочных материалов на небольшие поверхности. Он равномерно покрывает столярные детали, металлы, керамику, пластик. В качестве красящего вещества могут использоваться чернила, различные эмали, целлюлозная и синтетическая краска. Краскораспылитель Pro Paint 0.7 работает на сжатом воздухе, к компрессору подключается через байонетное соединение. У окрасочного пистолета бачок расположен сверху.
Преимущества
- Отличается высокой универсальностью — подходит для окрашивания различных материалов
- Хранится в подвешенном состоянии и легко очищается от загрязнений
- Все регуляторы располагаются в удобных местах
- Эргономичная форма корпуса позволяет комфортно работать долгое время
- Благодаря верхнему расположению бачка краска расходуется в полном объеме
- Для производства корпуса использованы качественные алюминиевые сплавы
- Взрывобезопасное использование
- Быстро подключается к компрессору
- Устойчив к коррозии и механическим повреждениям