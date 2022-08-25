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Краскораспылитель GAV PRO PAINT 0.7
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель GAV PRO PAINT 0.7
    Арт. 718453
    5.0
    1
    Краскораспылитель GAV PRO PAINT 0.7

      Краскораспылитель GAV PRO PAINT 0.7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 718453
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Материал бачка
      		пластик
      Тип
      		краскопульт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Pro Paint 0.7 — это компактный инструмент, используемый для распыления лакокрасочных материалов на небольшие поверхности. Он равномерно покрывает столярные детали, металлы, керамику, пластик. В качестве красящего вещества могут использоваться чернила, различные эмали, целлюлозная и синтетическая краска. Краскораспылитель Pro Paint 0.7 работает на сжатом воздухе, к компрессору подключается через байонетное соединение. У окрасочного пистолета бачок расположен сверху.

        Преимущества

        • Отличается высокой универсальностью — подходит для окрашивания различных материалов
        • Хранится в подвешенном состоянии и легко очищается от загрязнений
        • Все регуляторы располагаются в удобных местах
        • Эргономичная форма корпуса позволяет комфортно работать долгое время
        • Благодаря верхнему расположению бачка краска расходуется в полном объеме
        • Для производства корпуса использованы качественные алюминиевые сплавы
        • Взрывобезопасное использование
        • Быстро подключается к компрессору
        • Устойчив к коррозии и механическим повреждениям