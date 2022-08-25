Краскораспылитель GAV PRO PAINT 0.7

Преимущества

Отличается высокой универсальностью — подходит для окрашивания различных материалов

Хранится в подвешенном состоянии и легко очищается от загрязнений

Все регуляторы располагаются в удобных местах

Эргономичная форма корпуса позволяет комфортно работать долгое время

Благодаря верхнему расположению бачка краска расходуется в полном объеме

Для производства корпуса использованы качественные алюминиевые сплавы

Взрывобезопасное использование

Быстро подключается к компрессору

Устойчив к коррозии и механическим повреждениям

Пневматический краскопульт Pro Paint 0.7 — это компактный инструмент, используемый для распыления лакокрасочных материалов на небольшие поверхности. Он равномерно покрывает столярные детали, металлы, керамику, пластик. В качестве красящего вещества могут использоваться чернила, различные эмали, целлюлозная и синтетическая краска. Краскораспылитель Pro Paint 0.7 работает на сжатом воздухе, к компрессору подключается через байонетное соединение. У окрасочного пистолета бачок расположен сверху.