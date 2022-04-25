Преимущества

Расход воздуха - 150-250 л/мин

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента на крючке

Регулировка подачи объема воздуха

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 1.5 9751 прекрасно справляется с окрасочными работами по металлу, дереву, пластику и другим материалам. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что гарантирует исключительную надежность при малом весе. Ширина веерообразной струи, расход краски и объем подачи воздуха регулируются, что позволяет максимально точно настроится под конкретные рабочие задачи.