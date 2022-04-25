Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 1.5 9751
Арт. 80154
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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Мин. давление, атм
|4
- Пневматический краскопульт Gav Record 2200 ECO 1.5 9751 прекрасно справляется с окрасочными работами по металлу, дереву, пластику и другим материалам. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что гарантирует исключительную надежность при малом весе. Ширина веерообразной струи, расход краски и объем подачи воздуха регулируются, что позволяет максимально точно настроится под конкретные рабочие задачи.
Преимущества
- Расход воздуха - 150-250 л/мин
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- На корпусе предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента на крючке
- Регулировка подачи объема воздуха
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации