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Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
    Арт. fubag_780
    5.0
    1
    Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
    Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
    Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
    Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
    Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
    Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
    Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
      Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
      Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
      Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
      Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
      Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
      Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
      Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP

      Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_780
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ширина распыления, мм
      		270
      Мин. ширина распыления, мм
      		190
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель FUBAG MAESTRO G600/1.3 LVMP 110143 предназначен для финишной покраски поверхностей. Широко используется в автосервисах, мастерских и т.д. Система распыления LVMP позволяет работать с минимальными потерями краски. Корпус выполнен из хромированного сплава алюминия, благодаря чему он легкий и прочный. Дюза и игла изготовлены из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Качественная сборка - для долгого срока службы краскораспылителя FUBAG MAESTRO G600/1.3 LVMP 110143
        • Высокое качество работы
        • Минимальная потеря краски
        • Регулировка расхода воздуха, расхода ЛКМ, формы факела