Преимущества

Качественная сборка - для долгого срока службы краскораспылителя FUBAG MAESTRO G600/1.3 LVMP 110143

Высокое качество работы

Минимальная потеря краски

Регулировка расхода воздуха, расхода ЛКМ, формы факела

Краскораспылитель FUBAG MAESTRO G600/1.3 LVMP 110143 предназначен для финишной покраски поверхностей. Широко используется в автосервисах, мастерских и т.д. Система распыления LVMP позволяет работать с минимальными потерями краски. Корпус выполнен из хромированного сплава алюминия, благодаря чему он легкий и прочный. Дюза и игла изготовлены из нержавеющей стали.