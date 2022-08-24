Краскораспылитель Fubag Maestro G600/1.3 LVMP
Арт. fubag_780
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ширина распыления, мм
|270
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Мин. ширина распыления, мм
|190
- Краскораспылитель FUBAG MAESTRO G600/1.3 LVMP 110143 предназначен для финишной покраски поверхностей. Широко используется в автосервисах, мастерских и т.д. Система распыления LVMP позволяет работать с минимальными потерями краски. Корпус выполнен из хромированного сплава алюминия, благодаря чему он легкий и прочный. Дюза и игла изготовлены из нержавеющей стали.
Преимущества
- Качественная сборка - для долгого срока службы краскораспылителя FUBAG MAESTRO G600/1.3 LVMP 110143
- Высокое качество работы
- Минимальная потеря краски
- Регулировка расхода воздуха, расхода ЛКМ, формы факела