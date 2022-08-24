Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор
Арт. fubag_782
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ширина распыления, мм
|240
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Мин. ширина распыления, мм
|160
- Краскораспылитель с редуктором FUBAG MASTER G600/1.4 HVLP + редуктор 110106 предназначен для проведения покрасочных работ. Бак краскопульта располагается сверху и способен вместить в себя 0,6 литров краски. Данная модель поставляется с редуктором, с помощью которого можно регулировать давление во время проведения работ.
Преимущества
- Продолжительная работа. Краскораспылитель с редуктором FUBAG MASTER G600/1.4 HVLP + редуктор имеет верхнее расположение бака, объемом 0,6 литра
- Наличие манометра. Наличие газового редуктора манометра позволит визуально контролировать рабочее давление
- Надежность. Металлическая конструкция краскораспылителя прослужит долгие годы
- Небольшой вес
- Высокое качество выполняемых работ