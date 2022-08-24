Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор

Преимущества

Продолжительная работа. Краскораспылитель с редуктором FUBAG MASTER G600/1.4 HVLP + редуктор имеет верхнее расположение бака, объемом 0,6 литра

Наличие манометра. Наличие газового редуктора манометра позволит визуально контролировать рабочее давление

Надежность. Металлическая конструкция краскораспылителя прослужит долгие годы

Небольшой вес

Высокое качество выполняемых работ

Краскораспылитель с редуктором FUBAG MASTER G600/1.4 HVLP + редуктор 110106 предназначен для проведения покрасочных работ. Бак краскопульта располагается сверху и способен вместить в себя 0,6 литров краски. Данная модель поставляется с редуктором, с помощью которого можно регулировать давление во время проведения работ.