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Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор
    Арт. fubag_782
    5.0
    1
    Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор
    Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор
    Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор
    Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор
      Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор
      Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор
      Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор
      Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор

      Краскораспылитель Fubag Master G600/1.4 HVLP + редуктор

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_782
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ширина распыления, мм
      		240
      Мин. ширина распыления, мм
      		160
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель с редуктором FUBAG MASTER G600/1.4 HVLP + редуктор 110106 предназначен для проведения покрасочных работ. Бак краскопульта располагается сверху и способен вместить в себя 0,6 литров краски. Данная модель поставляется с редуктором, с помощью которого можно регулировать давление во время проведения работ.

        Преимущества

        • Продолжительная работа. Краскораспылитель с редуктором FUBAG MASTER G600/1.4 HVLP + редуктор имеет верхнее расположение бака, объемом 0,6 литра
        • Наличие манометра. Наличие газового редуктора манометра позволит визуально контролировать рабочее давление
        • Надежность. Металлическая конструкция краскораспылителя прослужит долгие годы
        • Небольшой вес
        • Высокое качество выполняемых работ