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Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 100 28213
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 100 28213
    Арт. 801125
    5.0
    1
    Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 100 28213

      Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 100 28213

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 801125
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Мин. давление, атм
      		2
      Тип
      		аэрограф
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 100 28213 предназначен для ведения окрасочных работ небольших поверхностей, нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил. В комплекте поставляется специальный регулятор давления, который позволяет выставить необходимое значение для конкретного вида работы. Инструмент оснащен длинным узким корпусом для удобного хвата и удержания.

        Преимущества 

        • Используется для нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил на небольшие по размеру поверхности
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества