Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 100 28213
Арт. 801125
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Мин. давление, атм
|2
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Тип
|аэрограф
- Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 100 28213 предназначен для ведения окрасочных работ небольших поверхностей, нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил. В комплекте поставляется специальный регулятор давления, который позволяет выставить необходимое значение для конкретного вида работы. Инструмент оснащен длинным узким корпусом для удобного хвата и удержания.
Преимущества
- Используется для нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил на небольшие по размеру поверхности
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества