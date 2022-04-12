Преимущества

Используется для нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил на небольшие по размеру поверхности

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 100 28213 предназначен для ведения окрасочных работ небольших поверхностей, нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил. В комплекте поставляется специальный регулятор давления, который позволяет выставить необходимое значение для конкретного вида работы. Инструмент оснащен длинным узким корпусом для удобного хвата и удержания.