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Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097
5.0
2
1 745 ₽
3 259 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097
    Арт. 801104
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097
    Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097
    Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097
      Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097
      Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097
      Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097

      Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097

      • -1 514 ₽
      1 745 ₽
      3 259 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 801104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Мин. давление, атм
      		2
      Тип
      		аэрограф
      Все характеристики
      • -1 514 ₽
      1 745 ₽
      3 259 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097 предназначен для окраски небольших поверхностей, нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил, а также для ретуширования и раскраски. Длинный узкий корпус удобно лежит в руке и способствует продолжительной неутомительной работе. Благодаря прозрачному бачку, пользователь всегда находится в курсе количества краски. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.

        Преимущества

        • Используется для нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил на небольшие по размеру поверхности, ретуширования
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества