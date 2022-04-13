Преимущества

Используется для нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил на небольшие по размеру поверхности, ретуширования

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097 предназначен для окраски небольших поверхностей, нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил, а также для ретуширования и раскраски. Длинный узкий корпус удобно лежит в руке и способствует продолжительной неутомительной работе. Благодаря прозрачному бачку, пользователь всегда находится в курсе количества краски. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.