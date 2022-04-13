Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097
Арт. 801104
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Мин. давление, атм
|2
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Тип
|аэрограф
- Пневматический краскопульт Gav Mini Paint 50 26097 предназначен для окраски небольших поверхностей, нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил, а также для ретуширования и раскраски. Длинный узкий корпус удобно лежит в руке и способствует продолжительной неутомительной работе. Благодаря прозрачному бачку, пользователь всегда находится в курсе количества краски. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.
Преимущества
- Используется для нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил на небольшие по размеру поверхности, ретуширования
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества