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Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.2 9730
5.0
2
6 225 ₽
Пневматические краскопульты
  • Персональная скидка
Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.2 9730
Арт. 80146
5.0
2
Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.2 9730
  • Персональная скидка

Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.2 9730

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6 225 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 80146
5.0
2

Характеристики

Производитель
Gav
Родина бренда
Италия
Материал сопла
металл
Материал бачка
металл
Мин. давление, атм
4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 225 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.2 9730 предназначен для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, керамике и другим материалам. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что наделяет его высокой прочностью при малом весе. Вместительный бачок на 1 литр позволяет гораздо реже прерываться на дозаправку.

    Преимущества 

    • Расход воздуха - 150-250 л/мин
    • Байонетное соединение
    • Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
    • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
    • Регулировка расхода краски
    • Регулировка подачи объема воздуха
    • Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается
    • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
    • Длительный срок эксплуатации