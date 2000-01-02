Преимущества

Расход воздуха - 150-250 л/мин

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски

Регулировка подачи объема воздуха

Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.2 9730 предназначен для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, керамике и другим материалам. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что наделяет его высокой прочностью при малом весе. Вместительный бачок на 1 литр позволяет гораздо реже прерываться на дозаправку.