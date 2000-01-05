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Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.5 9731
5.0
2
14 760 ₽
Пневматические краскопульты
  • Персональная скидка
Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.5 9731
Арт. 80184
5.0
2
Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.5 9731
  • Персональная скидка

Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.5 9731

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14 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 80184
5.0
2

Характеристики

Производитель
Gav
Родина бренда
Италия
Материал сопла
металл
Материал бачка
металл
Мин. давление, атм
4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.5 9731 используется для выполнения всех типов окрасочных работ по керамике, дереву, металлу, коже. Широко используется как на производстве, так и в домашних условиях. Инструмент отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без перегрузки.

    Преимущества 

    • Расход воздуха - 150-250 л/мин
    • Байонетное соединение
    • Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
    • Вместительный бак для краски - 1 литр - снижает количество остановок для дозаправки
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
    • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
    • Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
    • Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается
    • Соответствие международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
    • Длительный срок эксплуатации