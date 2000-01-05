Преимущества

Расход воздуха - 150-250 л/мин

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Вместительный бак для краски - 1 литр - снижает количество остановок для дозаправки

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха

Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается

Соответствие международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.5 9731 используется для выполнения всех типов окрасочных работ по керамике, дереву, металлу, коже. Широко используется как на производстве, так и в домашних условиях. Инструмент отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без перегрузки.