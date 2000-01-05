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Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.5 9731
Арт. 80184
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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Мин. давление, атм
|4
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- Пневматический краскопульт Gav Record 2000 1.5 9731 используется для выполнения всех типов окрасочных работ по керамике, дереву, металлу, коже. Широко используется как на производстве, так и в домашних условиях. Инструмент отличается большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без перегрузки.
Преимущества
- Расход воздуха - 150-250 л/мин
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Вместительный бак для краски - 1 литр - снижает количество остановок для дозаправки
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
- Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается
- Соответствие международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации