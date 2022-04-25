Пневматический краскопульт Gav 162 В 2.0 24459 предназначен для покрасочных работ. Благодаря специальной петле может храниться в подвешенном состоянии. Бак для краски располагается снизу, что делает работу более удобной и обеспечивает лучший обзор рабочей поверхности. Металлическая конструкция инструмента обладает повышенной прочностью и долгим сроком службы.

Преимущества