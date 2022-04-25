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Пневматический краскопульт Gav 162 В 2.0 24459
Арт. X10990201119
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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Мин. давление, атм
|3
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Пневматический краскопульт Gav 162 В 2.0 24459 предназначен для покрасочных работ. Благодаря специальной петле может храниться в подвешенном состоянии. Бак для краски располагается снизу, что делает работу более удобной и обеспечивает лучший обзор рабочей поверхности. Металлическая конструкция инструмента обладает повышенной прочностью и долгим сроком службы.
Преимущества
- Регулировка потока краски
- Вместительный бак для ЛКМ
- Коэффициент переноса на поверхность ЛКМ - 50%
- Металлическая конструкция прослужит долгие годы
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Расход воздуха: 100-200 л/мин