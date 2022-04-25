Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматический краскопульт Gav 162 В 2.0 24459
5.0
2
3 330 ₽
4 540 ₽
Пневматические краскопульты
  • Персональная скидка
Пневматический краскопульт Gav 162 В 2.0 24459
Арт. X10990201119
5.0
2
Пневматический краскопульт Gav 162 В 2.0 24459
Пневматический краскопульт Gav 162 В 2.0 24459
  • Персональная скидка
Пневматический краскопульт Gav 162 В 2.0 24459
Пневматический краскопульт Gav 162 В 2.0 24459

Пневматический краскопульт Gav 162 В 2.0 24459

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 210 ₽
3 330 ₽
4 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X10990201119
5.0
2

Характеристики

Производитель
Gav
Родина бренда
Италия
Материал сопла
металл
Материал бачка
металл
Мин. давление, атм
3
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 210 ₽
3 330 ₽
4 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Фум лента для газа Remer 574 RR
70 ₽
5.0
Фум лента для газа Remer 574 RR
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
65 ₽
5.0
Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.8 24458
4 540 ₽
4.7
Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.8 24458
  • Персональная скидка
Головка торцевая глубокая Ombra 114113 1/4"DR, 13 мм
170 ₽
175 ₽
Головка торцевая глубокая Ombra 114113 1/4"DR, 13 мм
  • -5 ₽
Стальная проволочная щетка РемоКолор 11-1-004
100 ₽
Стальная проволочная щетка РемоКолор 11-1-004
Глубокая торцевая головка Ombra 114110 (1/4" DR, 10 мм)
150 ₽
5.0
Глубокая торцевая головка Ombra 114110 (1/4" DR, 10 мм)
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пневматический краскопульт Gav 162 В 2.0 24459 предназначен для покрасочных работ. Благодаря специальной петле может храниться в подвешенном состоянии. Бак для краски располагается снизу, что делает работу более удобной и обеспечивает лучший обзор рабочей поверхности. Металлическая конструкция инструмента обладает повышенной прочностью и долгим сроком службы.

    Преимущества 

    • Регулировка потока краски
    • Вместительный бак для ЛКМ
    • Коэффициент переноса на поверхность ЛКМ - 50%
    • Металлическая конструкция прослужит долгие годы
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
    • Расход воздуха: 100-200 л/мин