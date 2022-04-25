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Краскораспылитель с н/б 162 В 2.5
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель с н/б 162 В 2.5
    Арт. 80181
    5.0
    2
    Краскораспылитель с н/б 162 В 2.5

      Краскораспылитель с н/б 162 В 2.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 80181
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель пневматический С Н/Б 162 В 2.5 предназначен для нанесения лакокрасочных материалов и других составов на различные поверхности. Инструментом можно окрашивать металлы, пластик, дерево, керамику и прочие материалы. Пневматический краскопульт С Н/Б 162 В 2.5 подключается к компрессору с помощью быстросъемного соединения. У данной модели окрасочного пистолета бачок располагается снизу.

        Преимущества

        • Имеет функцию регулировки формы факела и настройки расходования лакокрасочных материалов
        • Равномерно наносит составы различной вязкости на любые типы поверхностей
        • Благодаря продуманной конструкции инструментом удобно выполнять большой объем работ
        • Легкий доступ ко всем регуляторам и удобная чистка от загрязнений
        • Устойчив к коррозии и не разрушается от агрессивного воздействия химических веществ
        • Подходит для профессионального использования
        • Имеет большой рабочий ресурс
        • У краскораспылителя С Н/Б 162 В 2.5 цена полностью соответствует его преимуществам
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