Краскораспылитель с н/б 162 В 2.5
Арт. 80181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
- Краскораспылитель пневматический С Н/Б 162 В 2.5 предназначен для нанесения лакокрасочных материалов и других составов на различные поверхности. Инструментом можно окрашивать металлы, пластик, дерево, керамику и прочие материалы. Пневматический краскопульт С Н/Б 162 В 2.5 подключается к компрессору с помощью быстросъемного соединения. У данной модели окрасочного пистолета бачок располагается снизу.
Преимущества
- Имеет функцию регулировки формы факела и настройки расходования лакокрасочных материалов
- Равномерно наносит составы различной вязкости на любые типы поверхностей
- Благодаря продуманной конструкции инструментом удобно выполнять большой объем работ
- Легкий доступ ко всем регуляторам и удобная чистка от загрязнений
- Устойчив к коррозии и не разрушается от агрессивного воздействия химических веществ
- Подходит для профессионального использования
- Имеет большой рабочий ресурс
- У краскораспылителя С Н/Б 162 В 2.5 цена полностью соответствует его преимуществам