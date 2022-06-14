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Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.2 9715
5.0
3
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.2 9715
    Арт. X10990201113
    5.0
    3
    Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.2 9715

      Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.2 9715

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X10990201113
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Мин. давление, атм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.2 9715 используются для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, дереву и другим материалам. Он обладает большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. 

        Преимущества 

        • Байонетное соединение
        • Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
        • Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Регулировка расхода краски
        • Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации