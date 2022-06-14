Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.2 9715
Арт. X10990201113
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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Мин. давление, атм
|4
- Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.2 9715 используются для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, дереву и другим материалам. Он обладает большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки.
Преимущества
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски
- Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации