Краскораспылитель GAV с в/б 162 А 1.8

Преимущества

Экономичное расходование краски при сохранении высокого качества работ

Удобно располагается в руке, инструментом комфортно пользоваться длительное время

Легкий доступ ко всем регуляторам

Полное расходование красящего вещества

Равномерно и быстро покрывает поверхности

Высокая универсальность — подходит для работ с разными строительными материалами

Имеет регулировку ширины струи

Инструмент легко хранить на крючке

Взрыво- и пожаробезопасный прибор

Изготовлен из материалов, стойких к коррозии и агрессивному воздействию химических веществ

Краскораспылитель В/Б 2200 2.5 предназначен для проведения окрасочных работ, а также нанесения на поверхности различных защитных составов. У данной модели инструмента бачок располагается сверху. Краскораспылитель В/Б 2200 2.5 работает на сжатом воздухе, к компрессорному оборудованию подключается с помощью быстросъемного соединения. С его помощью можно окрашивать металлические, деревянные, керамические поверхности и другие материалы.