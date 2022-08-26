Краскораспылитель GAV с в/б 162 А 1.8
Арт. 80130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Мин. давление, атм
|4
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Тип
|краскопульт
- Краскораспылитель В/Б 2200 2.5 предназначен для проведения окрасочных работ, а также нанесения на поверхности различных защитных составов. У данной модели инструмента бачок располагается сверху. Краскораспылитель В/Б 2200 2.5 работает на сжатом воздухе, к компрессорному оборудованию подключается с помощью быстросъемного соединения. С его помощью можно окрашивать металлические, деревянные, керамические поверхности и другие материалы.
Преимущества
- Экономичное расходование краски при сохранении высокого качества работ
- Удобно располагается в руке, инструментом комфортно пользоваться длительное время
- Легкий доступ ко всем регуляторам
- Полное расходование красящего вещества
- Равномерно и быстро покрывает поверхности
- Высокая универсальность — подходит для работ с разными строительными материалами
- Имеет регулировку ширины струи
- Инструмент легко хранить на крючке
- Взрыво- и пожаробезопасный прибор
- Изготовлен из материалов, стойких к коррозии и агрессивному воздействию химических веществ