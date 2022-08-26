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Краскораспылитель GAV с в/б 162 А 1.8
5.0
1
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Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель GAV с в/б 162 А 1.8
    Арт. 80130
    5.0
    1
    Краскораспылитель GAV с в/б 162 А 1.8

      Краскораспылитель GAV с в/б 162 А 1.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 80130
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Мин. давление, атм
      		4
      Тип
      		краскопульт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель В/Б 2200 2.5 предназначен для проведения окрасочных работ, а также нанесения на поверхности различных защитных составов. У данной модели инструмента бачок располагается сверху. Краскораспылитель В/Б 2200 2.5 работает на сжатом воздухе, к компрессорному оборудованию подключается с помощью быстросъемного соединения. С его помощью можно окрашивать металлические, деревянные, керамические поверхности и другие материалы.

        Преимущества

        • Экономичное расходование краски при сохранении высокого качества работ
        • Удобно располагается в руке, инструментом комфортно пользоваться длительное время
        • Легкий доступ ко всем регуляторам
        • Полное расходование красящего вещества
        • Равномерно и быстро покрывает поверхности
        • Высокая универсальность — подходит для работ с разными строительными материалами
        • Имеет регулировку ширины струи
        • Инструмент легко хранить на крючке
        • Взрыво- и пожаробезопасный прибор
        • Изготовлен из материалов, стойких к коррозии и агрессивному воздействию химических веществ