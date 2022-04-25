Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 9719
Арт. X1099020196
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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Мин. давление, атм
|3
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Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 9719 отличается простотой и надежностью в эксплуатации. Позволяет наносить красочные составы на различные поверхности. Корпус инструмента выполнен из металла, благодаря чему устойчив к механическим повреждениям и имеет долгий срок службы. Специальная петля на корпусе обеспечивает удобство при хранении краскораспылителя в подвешенном состоянии.
Преимущества
- Регулировка потока краски
- Вместительный бак для ЛКМ
- Коэффициент переноса на поверхность ЛКМ - 50%
- Металлическая конструкция прослужит долгие годы
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса