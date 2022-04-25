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Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 9719
5.0
2
5 563 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 9719
    Арт. X1099020196
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 9719

      Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 9719

      5 563 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1099020196
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Мин. давление, атм
      		3
      Все характеристики
      5 563 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 9719 отличается простотой и надежностью в эксплуатации. Позволяет наносить красочные составы на различные поверхности. Корпус инструмента выполнен из металла, благодаря чему устойчив к механическим повреждениям и имеет долгий срок службы. Специальная петля на корпусе обеспечивает удобство при хранении краскораспылителя в подвешенном состоянии.

        Преимущества 

        • Регулировка потока краски
        • Вместительный бак для ЛКМ
        • Коэффициент переноса на поверхность ЛКМ - 50%
        • Металлическая конструкция прослужит долгие годы
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса