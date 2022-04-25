Пневматический краскопульт Gav 162 А 2.5 9719 отличается простотой и надежностью в эксплуатации. Позволяет наносить красочные составы на различные поверхности. Корпус инструмента выполнен из металла, благодаря чему устойчив к механическим повреждениям и имеет долгий срок службы. Специальная петля на корпусе обеспечивает удобство при хранении краскораспылителя в подвешенном состоянии.

Преимущества