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Стойка для дрели вертикальная Кратон тип В (1 14 01 003)
2 665 ₽
Стойки для дрелей
    Стойка для дрели вертикальная Кратон тип В (1 14 01 003)
    Арт. О00000012226
    Стойка для дрели вертикальная Кратон тип В (1 14 01 003)
    Стойка для дрели вертикальная Кратон тип В (1 14 01 003)
      Стойка для дрели вертикальная Кратон тип В (1 14 01 003)
      Стойка для дрели вертикальная Кратон тип В (1 14 01 003)

      Стойка для дрели вертикальная Кратон тип В (1 14 01 003)

      2 665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000012226

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр зажимного отверстия, мм
      		43
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      2 665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Стойка для дрели для вертикального сверления Кратон тип В это оптимальное решение для того, чтобы освободить руки от лишней нагрузки. С ее помощью можно надежно зафиксировать дрель или шуруповерт, и производить точные, глубокие отверстия в материале. Стойка настолько прочная, что уменьшает силу вибрации, производимой инструментом. Зажимное отверстие стойки составляет 4,3 сантиметра, длина выноса - 35. Для комфортного использования есть встроенная шкала, позволяющая контролировать глубину сверления. Вертикальную стойку для дрели купить стоит для облегчения работы со сверлом, когда предстоит обработать множество деталей за ограниченное время, ведь она закрепляет дрель крепко и надолго.

        Преимущества вертикальной стойки для дрели Кратон тип В:

        • Крепкая;
        • Освобождает руки;
        • Уменьшает отдачу;
        • Улучшает управляемость дрелью.

        Комплектация:

        • Стойка для дрели в сборе;
        • Упаковка.