Стойка для дрели вертикальная Кратон тип В (1 14 01 003)

Стойка для дрели для вертикального сверления Кратон тип В это оптимальное решение для того, чтобы освободить руки от лишней нагрузки. С ее помощью можно надежно зафиксировать дрель или шуруповерт, и производить точные, глубокие отверстия в материале. Стойка настолько прочная, что уменьшает силу вибрации, производимой инструментом. Зажимное отверстие стойки составляет 4,3 сантиметра, длина выноса - 35. Для комфортного использования есть встроенная шкала, позволяющая контролировать глубину сверления. Вертикальную стойку для дрели купить стоит для облегчения работы со сверлом, когда предстоит обработать множество деталей за ограниченное время, ведь она закрепляет дрель крепко и надолго.

Преимущества вертикальной стойки для дрели Кратон тип В:

Крепкая;

Освобождает руки;

Уменьшает отдачу;

Улучшает управляемость дрелью.

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