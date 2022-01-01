Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS
Арт. О00000011902
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, спускной клапан, большие колеса
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- Безмасляный компрессор с прямой передачей Кратон AC-300-50-OFS 3 01 01 053 предназначается для сжатия и нагнетания атмосферного воздуха в пневмооборудование. Модель широко используется для накачки шин, а также во время покрасочных работ. Большие колеса и рукоятка эргономичной формы позволяют с удобством перемещать устройство на небольшие расстояния. Резиновая опора обеспечивает устойчивость конструкции, а также способствуют равномерному распределению вибраций. Специальное покрытие защищает поверхность ресивера от влияния коррозии и образования сколов в течение всего срока службы. Дренажный клапан служит для легкого и быстрого слива образующегося конденсата
Преимущества
- Манометры позволяют визуально контролировать давление на выходе Кратон AC-300-50-OFS 3 01 01 053 и в ресивере
- Прямая передача
- Четыре цилиндра
- Чистый сжатый воздух, в котором отсутствует масляная пыль
- Автоматическая защита от перегрева обмотки электродвигателя (термозащита)
- Тарельчатый поршень снабжен полимерным уплотнительным поршневым кольцом с низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью
- Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок
- Долгий срок службы
- Клапанные пластины выполнены из пружинной стали
- Быстрое удаление конденсата
- Манометры позволяют визуально контролировать давление на выходе Кратон AC-300-50-OFS 3 01 01 053 и в ресивере