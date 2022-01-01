Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS

Преимущества

Манометры позволяют визуально контролировать давление на выходе Кратон AC-300-50-OFS 3 01 01 053 и в ресивере



Прямая передача

Четыре цилиндра

Чистый сжатый воздух, в котором отсутствует масляная пыль

Автоматическая защита от перегрева обмотки электродвигателя (термозащита)

Тарельчатый поршень снабжен полимерным уплотнительным поршневым кольцом с низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью

Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок

Долгий срок службы

Клапанные пластины выполнены из пружинной стали

Быстрое удаление конденсата

Безмасляный компрессор с прямой передачей Кратон AC-300-50-OFS 3 01 01 053 предназначается для сжатия и нагнетания атмосферного воздуха в пневмооборудование. Модель широко используется для накачки шин, а также во время покрасочных работ. Большие колеса и рукоятка эргономичной формы позволяют с удобством перемещать устройство на небольшие расстояния. Резиновая опора обеспечивает устойчивость конструкции, а также способствуют равномерному распределению вибраций. Специальное покрытие защищает поверхность ресивера от влияния коррозии и образования сколов в течение всего срока службы. Дренажный клапан служит для легкого и быстрого слива образующегося конденсата