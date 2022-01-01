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Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS
Найти аналог
Безмасляные компрессоры
    Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS
    Арт. О00000011902
    Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS
    Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS
    Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS
    Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS
      Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS
      Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS
      Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS
      Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS

      Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-300-50-OFS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011902

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, спускной клапан, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Безмасляный компрессор с прямой передачей Кратон AC-300-50-OFS 3 01 01 053 предназначается для сжатия и нагнетания атмосферного воздуха в пневмооборудование. Модель широко используется для накачки шин, а также во время покрасочных работ. Большие колеса и рукоятка эргономичной формы позволяют с удобством перемещать устройство на небольшие расстояния. Резиновая опора обеспечивает устойчивость конструкции, а также способствуют равномерному распределению вибраций. Специальное покрытие защищает поверхность ресивера от влияния коррозии и образования сколов в течение всего срока службы. Дренажный клапан служит для легкого и быстрого слива образующегося конденсата

        Преимущества

        • Манометры позволяют визуально контролировать давление на выходе Кратон AC-300-50-OFS 3 01 01 053 и в ресивере
        • Прямая передача
        • Четыре цилиндра
        • Чистый сжатый воздух, в котором отсутствует масляная пыль
        • Автоматическая защита от перегрева обмотки электродвигателя (термозащита)
        • Тарельчатый поршень снабжен полимерным уплотнительным поршневым кольцом с низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью
        • Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок
        • Долгий срок службы
        • Клапанные пластины выполнены из пружинной стали
        • Быстрое удаление конденсата