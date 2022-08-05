Преимущества

Переключатель направления вращения (реверс)

Фиксация кнопки пуска для более удобной работы

Регулятор числа оборотов позволяет выбрать нужную частоту вращения в зависимости от материала и вида работ

Резиновые накладки на рукоятку - для комфортного захвата без проскальзывания

Дрель Кратон D-400/10P оснащена быстрозажимным патроном - для быстрой и легкой смены оснастки. С ее помощью можно делать отверстия в древесине диаметром до 25 мм и металле диаметром до 13 мм. Корпус редуктора выполнен из металла, благодаря чему достигается долгий срок службы инструмента. Небольшие габариты и малый вес делают работу с дрелью более комфортной.