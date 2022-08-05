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Дрель Кратон D-400/10P
4.0
1
2 490 ₽
3 575 ₽
Сетевые дрели
    Дрель Кратон D-400/10P
    Арт. О00000031748
    4.0
    1
    Дрель Кратон D-400/10P
    Дрель Кратон D-400/10P
    Дрель Кратон D-400/10P
    Дрель Кратон D-400/10P
    Дрель Кратон D-400/10P
    Дрель Кратон D-400/10P
      Дрель Кратон D-400/10P
      Дрель Кратон D-400/10P
      Дрель Кратон D-400/10P
      Дрель Кратон D-400/10P
      Дрель Кратон D-400/10P
      Дрель Кратон D-400/10P

      Дрель Кратон D-400/10P

      • -1 085 ₽
      2 490 ₽
      3 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031748
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 085 ₽
      2 490 ₽
      3 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель Кратон D-400/10P оснащена быстрозажимным патроном - для быстрой и легкой смены оснастки. С ее помощью можно делать отверстия в древесине диаметром до 25 мм и металле диаметром до 13 мм. Корпус редуктора выполнен из металла, благодаря чему достигается долгий срок службы инструмента. Небольшие габариты и малый вес делают работу с дрелью более комфортной.

        Преимущества

        • Переключатель направления вращения (реверс)
        • Фиксация кнопки пуска для более удобной работы
        • Регулятор числа оборотов позволяет выбрать нужную частоту вращения в зависимости от материала и вида работ
        • Резиновые накладки на рукоятку - для комфортного захвата без проскальзывания