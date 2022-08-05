Дрель Кратон D-400/10P
Арт. О00000031748
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Кратон D-400/10P оснащена быстрозажимным патроном - для быстрой и легкой смены оснастки. С ее помощью можно делать отверстия в древесине диаметром до 25 мм и металле диаметром до 13 мм. Корпус редуктора выполнен из металла, благодаря чему достигается долгий срок службы инструмента. Небольшие габариты и малый вес делают работу с дрелью более комфортной.
Преимущества
- Переключатель направления вращения (реверс)
- Фиксация кнопки пуска для более удобной работы
- Регулятор числа оборотов позволяет выбрать нужную частоту вращения в зависимости от материала и вида работ
- Резиновые накладки на рукоятку - для комфортного захвата без проскальзывания