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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
5.0
1
5 390 ₽
9 540 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
    Арт. О00000031739
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2.0

      • -4 150 ₽
      5 390 ₽
      9 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031739
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -4 150 ₽
      5 390 ₽
      9 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CD-18-Li-2,0 3 11 01 057 предназначен для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Двухскоростной редуктор позволяет настраивать инструмент для деятельности с различными материалами. Светодиодная подсветка облегчает работу в темных условиях. Реверс экономит время и силы при выкручивании застрявшей в материале оснастки.

        Преимущества

        • Отсутствие эффекта памяти : аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов
        • Возможность выбора одной из скоростей редуктора исходя из вида работ и материала
        • Быстрозажимной сверлильный патрон для быстрой смены насадок без дополнительного инструмента
        • Реверс для откручивания шурупов
        • Плавная регулировка числа оборотов для сверления по различным материалам
        • 18+1 ступеней регулировки крутящего момента: оптимальный подбор крутящего момента для высокоточного заворачивания шурупов
        • Быстрозарядное устройство
        • Светодиодная подсветка рабочей зоны
        • Рукоятка с мягкой накладкой для удобной работы