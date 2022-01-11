Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Наличие реверса

Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги: IP20

Обрезиненный корпус - для надежного удержания инструмента

Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами

Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы

Размер резьбы шпинделя: 3/8"

Максимальный диаметр сверления в пластмассе: 20 мм

Пистолетная дрель-шуруповерт Kraton ESDD-280/24 с питанием от сети предназначена как для заворачивания шурупов, так и для сверления отверстий. Для несложной и оперативной смены насадок инструмент оборудован патроном с быстрозажимным способом крепления насадок. Прорезиненные накладки препятствуют скольжению прибора во время работы. Функция реверс удобна для освобождения застрявшего сверла и отворачивания шурупов. Клавиша «пуск» может долговременное фиксироваться в нужном положении. Дрель имеет 24 уровня регулировки крутящего момента.