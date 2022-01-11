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Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
    Арт. О00000031752
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
    Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
    Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
    Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
    Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
    Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
      Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
      Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
      Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
      Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
      Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
      Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24

      Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031752
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		9.8
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пистолетная дрель-шуруповерт Kraton ESDD-280/24 с питанием от сети предназначена как для заворачивания шурупов, так и для сверления отверстий. Для несложной и оперативной смены насадок инструмент оборудован патроном с быстрозажимным способом крепления насадок. Прорезиненные накладки препятствуют скольжению прибора во время работы. Функция реверс удобна для освобождения застрявшего сверла и отворачивания шурупов. Клавиша «пуск» может долговременное фиксироваться в нужном положении. Дрель имеет 24 уровня регулировки крутящего момента.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Наличие реверса
        • Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги: IP20
        • Обрезиненный корпус - для надежного удержания инструмента
        • Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
        • Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы
        • Размер резьбы шпинделя: 3/8"
        • Максимальный диаметр сверления в пластмассе: 20 мм