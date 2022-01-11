Дрель-шуруповерт сетевая Кратон ESDD-280/24
Арт. О00000031752
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|9.8
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Пистолетная дрель-шуруповерт Kraton ESDD-280/24 с питанием от сети предназначена как для заворачивания шурупов, так и для сверления отверстий. Для несложной и оперативной смены насадок инструмент оборудован патроном с быстрозажимным способом крепления насадок. Прорезиненные накладки препятствуют скольжению прибора во время работы. Функция реверс удобна для освобождения застрявшего сверла и отворачивания шурупов. Клавиша «пуск» может долговременное фиксироваться в нужном положении. Дрель имеет 24 уровня регулировки крутящего момента.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Наличие реверса
- Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги: IP20
- Обрезиненный корпус - для надежного удержания инструмента
- Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
- Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы
- Размер резьбы шпинделя: 3/8"
- Максимальный диаметр сверления в пластмассе: 20 мм