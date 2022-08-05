Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P
Арт. Ю00000020765
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P поддерживает два режима работы: сверление и сверление с ударом. Двигатель мощностью 1100 Вт обеспечивает высокую производительность. Наличие реверса облегчает выведение застрявшего в материале сверла. Дополнительная поворотная рукоятка способствует комфортной работе пользователя.
Преимущества
- Электронный регулятор частоты вращения
- Фиксация кнопки пуска для более удобной работы
- 2-ступенчатый редуктор имеет металлический корпус, что продлевает срок службы
- Рукоятка со специальным покрытием предотвращает скольжение
- Ограничитель глубины не даст уйти сверлу дальше чем нужно, благодаря чему можно делать отверстия заданной глубины
- Максимальный диаметр сверления в пластике: 25 мм