Преимущества

Электронный регулятор частоты вращения

Фиксация кнопки пуска для более удобной работы

2-ступенчатый редуктор имеет металлический корпус, что продлевает срок службы

Рукоятка со специальным покрытием предотвращает скольжение

Ограничитель глубины не даст уйти сверлу дальше чем нужно, благодаря чему можно делать отверстия заданной глубины

Максимальный диаметр сверления в пластике: 25 мм

Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P поддерживает два режима работы: сверление и сверление с ударом. Двигатель мощностью 1100 Вт обеспечивает высокую производительность. Наличие реверса облегчает выведение застрявшего в материале сверла. Дополнительная поворотная рукоятка способствует комфортной работе пользователя.