Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P
5.0
1
4 690 ₽
5 720 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P
    Арт. Ю00000020765
    5.0
    1
    Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P
    Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P
    Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P
    Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P
      Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P
      Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P
      Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P
      Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P

      Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P

      • -1 030 ₽
      4 690 ₽
      5 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020765
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 030 ₽
      4 690 ₽
      5 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Кратон PD-1100-13/2P поддерживает два режима работы: сверление и сверление с ударом. Двигатель мощностью 1100 Вт обеспечивает высокую производительность. Наличие реверса облегчает выведение застрявшего в материале сверла. Дополнительная поворотная рукоятка способствует комфортной работе пользователя.

        Преимущества

        • Электронный регулятор частоты вращения
        • Фиксация кнопки пуска для более удобной работы
        • 2-ступенчатый редуктор имеет металлический корпус, что продлевает срок службы
        • Рукоятка со специальным покрытием предотвращает скольжение
        • Ограничитель глубины не даст уйти сверлу дальше чем нужно, благодаря чему можно делать отверстия заданной глубины
        • Максимальный диаметр сверления в пластике: 25 мм