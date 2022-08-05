Преимущества

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки

Наличие реверса

Дополнительная рукоятка - для комфортного удержания дрели

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Ограничитель глубины - для сверления отверстий на заданную глубину

Дрель ударная Кратон PD-850 используется для сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче. Для удобства выведения застрявшего в материале сверла инструмент оснащен функцией реверса. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение момента затяжки под конкретную плотность материала. Наличие вентиляционных отверстий на корпусе способствует качественному охлаждению двигателя.