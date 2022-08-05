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Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
5.0
1
2 990 ₽
4 420 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
    Арт. О00000031747
    5.0
    1
    Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
    Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
    Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
    Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
    Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
    Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
      Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
      Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
      Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
      Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
      Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
      Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010

      Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010

      • -1 430 ₽
      2 990 ₽
      4 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031747
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 430 ₽
      2 990 ₽
      4 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Кратон PD-850 используется для сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче. Для удобства выведения застрявшего в материале сверла инструмент оснащен функцией реверса. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение момента затяжки под конкретную плотность материала. Наличие вентиляционных отверстий на корпусе способствует качественному охлаждению двигателя.

        Преимущества

        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
        • Наличие реверса
        • Дополнительная рукоятка - для комфортного удержания дрели
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Ограничитель глубины - для сверления отверстий на заданную глубину