Дрель ударная Кратон PD-850, 3 02 01 010
Арт. О00000031747
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Кратон PD-850 используется для сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче. Для удобства выведения застрявшего в материале сверла инструмент оснащен функцией реверса. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение момента затяжки под конкретную плотность материала. Наличие вентиляционных отверстий на корпусе способствует качественному охлаждению двигателя.
Преимущества
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
- Наличие реверса
- Дополнительная рукоятка - для комфортного удержания дрели
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Ограничитель глубины - для сверления отверстий на заданную глубину