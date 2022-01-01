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Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV
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Компрессоры автомобильные
    Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV
    Арт. О00000033878
    Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV

      Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033878

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Насадки в комплекте
      		Да
      Спусковой клапан
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV - отлично подходит для любого автовладельца. Модель позволяет накачивать автомобильные шины, матрасы, плавательные круги и другие надувные изделия. Небольшие габариты и вес делают агрегат незаменимым помощником в поездках на дальние расстояния. В комплект поставки входит прочная и удобная сумка для хранения и перемещения компрессора. Кабель питания имеет оптимальную длину - 3 метра. 

        Преимущества

        • Способ соединения с сетью эл.питания: зажимы кабеля электропитания компрессора к полюсным выводам аккумуляторной батареи автотранспортного средства
        • Защита от перегрева