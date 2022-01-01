Преимущества

Способ соединения с сетью эл.питания: зажимы кабеля электропитания компрессора к полюсным выводам аккумуляторной батареи автотранспортного средства

Защита от перегрева

Компрессор автомобильный Кратон AC25010/70DDV - отлично подходит для любого автовладельца. Модель позволяет накачивать автомобильные шины, матрасы, плавательные круги и другие надувные изделия. Небольшие габариты и вес делают агрегат незаменимым помощником в поездках на дальние расстояния. В комплект поставки входит прочная и удобная сумка для хранения и перемещения компрессора. Кабель питания имеет оптимальную длину - 3 метра.