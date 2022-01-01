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Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
10 990 ₽
15 210 ₽
Компрессоры
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
    Арт. О00000033872
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD

      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD

      • -4 220 ₽
      10 990 ₽
      15 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000033872

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      • -4 220 ₽
      10 990 ₽
      15 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD 3 01 01 031 снабжает сжатым воздухом различное пневматическое оборудование: дрели, шуруповерты, перфораторы, краскопульты и прочее. Рабочее давление агрегата составляет 8 бар. В конструкции компрессора предусматривается эргономичная рукоять для легкого перемещения по рабочей площадке. Система принудительного охлаждения защищает двигатель от перегрева, тем самым продлевает срок службы устройства.

        Преимущества

        • Регулятор давления позволяет настроить работу компрессора под оптимальный режим с пневмоинструментом
        • Удобный индикатор уровня масла
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы