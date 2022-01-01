Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD
Арт. О00000033872
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр, защита от перегрузок
- Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD 3 01 01 031 снабжает сжатым воздухом различное пневматическое оборудование: дрели, шуруповерты, перфораторы, краскопульты и прочее. Рабочее давление агрегата составляет 8 бар. В конструкции компрессора предусматривается эргономичная рукоять для легкого перемещения по рабочей площадке. Система принудительного охлаждения защищает двигатель от перегрева, тем самым продлевает срок службы устройства.
Преимущества
- Регулятор давления позволяет настроить работу компрессора под оптимальный режим с пневмоинструментом
- Удобный индикатор уровня масла
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы