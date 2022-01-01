Преимущества

Регулятор давления позволяет настроить работу компрессора под оптимальный режим с пневмоинструментом

Удобный индикатор уровня масла

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Компрессор с прямой передачей Кратон AC-180-24-DD 3 01 01 031 снабжает сжатым воздухом различное пневматическое оборудование: дрели, шуруповерты, перфораторы, краскопульты и прочее. Рабочее давление агрегата составляет 8 бар. В конструкции компрессора предусматривается эргономичная рукоять для легкого перемещения по рабочей площадке. Система принудительного охлаждения защищает двигатель от перегрева, тем самым продлевает срок службы устройства.