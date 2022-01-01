Преимущества

Компактная модель

Рукоятка и колеса для перемещения на небольшие расстояния

Защита от перегрузки электродвигателя

Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок

Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы

Долговечные клапанные пластины из пружинной стали

Два манометра, показывающие давление воздуха на выходе из компрессора и в ресивере

Гасящая вибрацию опора

Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD масляный предназначен для сжатия и перемещения (нагнетания) атмосферного воздуха в различное пневмооборудование, пневмоаппаратуру и пневмоинструмент, где энергия сжатого воздуха преобразуется и используется для создания полезной нагрузки или для выполнения какой-либо механической работы.