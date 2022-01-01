Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
Арт. О00000033873
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр, защита от перегрузок
- Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD масляный предназначен для сжатия и перемещения (нагнетания) атмосферного воздуха в различное пневмооборудование, пневмоаппаратуру и пневмоинструмент, где энергия сжатого воздуха преобразуется и используется для создания полезной нагрузки или для выполнения какой-либо механической работы.
Преимущества
- Компактная модель
- Рукоятка и колеса для перемещения на небольшие расстояния
- Защита от перегрузки электродвигателя
- Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок
- Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы
- Долговечные клапанные пластины из пружинной стали
- Два манометра, показывающие давление воздуха на выходе из компрессора и в ресивере
- Гасящая вибрацию опора