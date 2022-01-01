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Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
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Компрессоры
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
    Арт. О00000033873
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD

      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033873

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор с прямой передачей Кратон AC-210-24-DD масляный предназначен для сжатия и перемещения (нагнетания) атмосферного воздуха в различное пневмооборудование, пневмоаппаратуру и пневмоинструмент, где энергия сжатого воздуха преобразуется и используется для создания полезной нагрузки или для выполнения какой-либо механической работы.

        Преимущества

        • Компактная модель
        • Рукоятка и колеса для перемещения на небольшие расстояния
        • Защита от перегрузки электродвигателя
        • Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок
        • Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы
        • Долговечные клапанные пластины из пружинной стали
        • Два манометра, показывающие давление воздуха на выходе из компрессора и в ресивере 
        • Гасящая вибрацию опора