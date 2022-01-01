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Компрессор с ременной передачей Кратон AC-440-50-BDV
32 990 ₽
46 790 ₽
Компрессоры
    Компрессор с ременной передачей Кратон AC-440-50-BDV
    Арт. О00000033876
    Компрессор с ременной передачей Кратон AC-440-50-BDV

      Компрессор с ременной передачей Кратон AC-440-50-BDV

      • -13 800 ₽
      32 990 ₽
      46 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000033876

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      • -13 800 ₽
      32 990 ₽
      46 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор с ременной передачей Кратон AC-440-50-BDV масляный - предназначен для сжатия и перемещения (нагнетания) атмосферного воздуха в различное пневмооборудование, пневмоаппаратуру и пневмоинструмент, где энергия сжатого воздуха преобразуется и используется для создания полезной нагрузки или для выполнения какой-либо механической работы

        Преимущества

        • Двухцилиндровая компактная модель
        • Ручки и колеса для перемещения на небольшие расстояния
        • Защита от перегрузки электродвигателя
        • Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок
        • Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы
        • Долговечные клапанные пластины из пружинной стали
        • Два манометра, показывающие давление воздуха на выходе из компрессора и в ресивере