Компрессор с ременной передачей Кратон AC-440-50-BDV
Арт. О00000033876
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр, защита от перегрузок
- Компрессор с ременной передачей Кратон AC-440-50-BDV масляный - предназначен для сжатия и перемещения (нагнетания) атмосферного воздуха в различное пневмооборудование, пневмоаппаратуру и пневмоинструмент, где энергия сжатого воздуха преобразуется и используется для создания полезной нагрузки или для выполнения какой-либо механической работы
Преимущества
- Двухцилиндровая компактная модель
- Ручки и колеса для перемещения на небольшие расстояния
- Защита от перегрузки электродвигателя
- Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок
- Литой чугунный цилиндр, обеспечивающий длительный срок службы
- Долговечные клапанные пластины из пружинной стали
- Два манометра, показывающие давление воздуха на выходе из компрессора и в ресивере