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Конвектор Кратон CH-1000
2 390 ₽
3 380 ₽
Конвекторы
    Конвектор Кратон CH-1000
    Арт. О00000033533
    Конвектор Кратон CH-1000
    Конвектор Кратон CH-1000
      Конвектор Кратон CH-1000
      Конвектор Кратон CH-1000

      Конвектор Кратон CH-1000

      • -990 ₽
      2 390 ₽
      3 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033533

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		505x120x505
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      • -990 ₽
      2 390 ₽
      3 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Конвектор Кратон CH-1000 предназначен для обогрева бытовых, промышленных и офисных помещений площадью до 15м². Конвектор может эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом, в закрытых помещениях с температурой от минус 10 °С до плюс 40 °С в условиях, исключающих попадание на него водных капель и брызг, а также атмосферных осадков. Напольная установка.

        Преимущества

        • Эффективное и быстрое распределение тепла по комнате
        • Корпус изготовлен из стали, отличающейся высокой теплоотдачей при работе конвектора
        • Корпус конвектора соответствует стандарту IPX4, а значит обеспечивает защиту от попадания твердых частиц и влаги
        • Бесшумная работа и простая установка
        • Автоматическое отключение при перегреве, экологичен
        • Тепловой элемент не выжигает кислород, имеет высокую теплоотдачу за счет алюминиевых Х-образных радиаторов
        • Оборудован термостатом для регулировки температуры