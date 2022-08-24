Краскораспылитель Кратон HP-02S
Арт. О00000033538
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. ширина распыления, мм
|280
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Мин. ширина распыления, мм
|180
- Краскораспылитель Кратон HP-02S 3 01 02 022 служит для окрашивания различных поверхностей. Бачок краскопульта располагается снизу и вмещает в себя до 0.6 литра краски. Корпус пистолета выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему устойчив к механическим повреждениям. Диаметр сопла - 2.0 мм, что говорит о его большой пропускной способности.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Дюза из нержавеющей стали устойчива к коррозии
- Регулировка подачи воздуха и ЛКМ
- Регулировка ширины красочного факела
- С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса