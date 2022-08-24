Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Дюза из нержавеющей стали устойчива к коррозии

Регулировка подачи воздуха и ЛКМ

Регулировка ширины красочного факела

С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Краскораспылитель Кратон HP-02S 3 01 02 022 служит для окрашивания различных поверхностей. Бачок краскопульта располагается снизу и вмещает в себя до 0.6 литра краски. Корпус пистолета выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему устойчив к механическим повреждениям. Диаметр сопла - 2.0 мм, что говорит о его большой пропускной способности.