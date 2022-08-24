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Краскораспылитель Кратон HP-02S
5.0
1
1 890 ₽
2 700 ₽
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель Кратон HP-02S
    Арт. О00000033538
    5.0
    1
    Краскораспылитель Кратон HP-02S
    Краскораспылитель Кратон HP-02S
    Краскораспылитель Кратон HP-02S
    Краскораспылитель Кратон HP-02S
    Краскораспылитель Кратон HP-02S
      Краскораспылитель Кратон HP-02S
      Краскораспылитель Кратон HP-02S
      Краскораспылитель Кратон HP-02S
      Краскораспылитель Кратон HP-02S
      Краскораспылитель Кратон HP-02S

      Краскораспылитель Кратон HP-02S

      • -810 ₽
      1 890 ₽
      2 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033538
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ширина распыления, мм
      		280
      Мин. ширина распыления, мм
      		180
      Все характеристики
      • -810 ₽
      1 890 ₽
      2 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскораспылитель Кратон HP-02S 3 01 02 022 служит для окрашивания различных поверхностей. Бачок краскопульта располагается снизу и вмещает в себя до 0.6 литра краски. Корпус пистолета выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему устойчив к механическим повреждениям. Диаметр сопла - 2.0 мм, что говорит о его большой пропускной способности.

        Преимущества 

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Дюза из нержавеющей стали устойчива к коррозии
        • Регулировка подачи воздуха и ЛКМ
        • Регулировка ширины красочного факела
        • С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса