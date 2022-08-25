Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Дюза из нержавеющей стали устойчива к коррозии

Корпус из алюминиевого сплава устойчив к механическим повреждениям

С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Краскораспылитель Кратон LVLP-01G служит для финишной окраски поверхностей по технологии LVLP, что способствует мягкому и аккуратному распылению, а также минимальному уровню окрасочного тумана. Специальная конструкция пистолета дает возможность регулировать расход материала, ширину красочного факела и подачу воздуха.