Краскораспылитель Кратон LVLP-01G
Арт. О00000033536
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. ширина распыления, мм
|280
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Мин. ширина распыления, мм
|180
- Краскораспылитель Кратон LVLP-01G служит для финишной окраски поверхностей по технологии LVLP, что способствует мягкому и аккуратному распылению, а также минимальному уровню окрасочного тумана. Специальная конструкция пистолета дает возможность регулировать расход материала, ширину красочного факела и подачу воздуха.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Дюза из нержавеющей стали устойчива к коррозии
- Корпус из алюминиевого сплава устойчив к механическим повреждениям
- С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса