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Краскораспылитель Кратон LVLP-01G
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель Кратон LVLP-01G
    Арт. О00000033536
    5.0
    1
    Краскораспылитель Кратон LVLP-01G
    Краскораспылитель Кратон LVLP-01G
    Краскораспылитель Кратон LVLP-01G
    Краскораспылитель Кратон LVLP-01G
      Краскораспылитель Кратон LVLP-01G
      Краскораспылитель Кратон LVLP-01G
      Краскораспылитель Кратон LVLP-01G
      Краскораспылитель Кратон LVLP-01G

      Краскораспылитель Кратон LVLP-01G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033536
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ширина распыления, мм
      		280
      Мин. ширина распыления, мм
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель Кратон LVLP-01G служит для финишной окраски поверхностей по технологии LVLP, что способствует мягкому и аккуратному распылению, а также минимальному уровню окрасочного тумана. Специальная конструкция пистолета дает возможность регулировать расход материала, ширину красочного факела и подачу воздуха. 

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Дюза из нержавеющей стали устойчива к коррозии
        • Корпус из алюминиевого сплава устойчив к механическим повреждениям
        • С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса