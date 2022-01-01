Преимущества

Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил

Пластиковый экран исключает риск соскальзывания пальцев в зону распила

К JSE-600/65 3 03 02 022 можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места

Регулировка оборотов для работы с разными материалами

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Обрезиненная рукоятка для удобной работы

Возможен рез под углом +/- 45 градусов

Электрический лобзик Кратон JSE-600/65 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Электронная регулировка оборотов помогает подбирать нужный режим для работы с разными материалами. Прозрачный защитный экран пильного полотна обеспечивает безопасность оператора.