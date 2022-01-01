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Электрический лобзик Кратон JSE-600/65
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Кратон JSE-600/65
    Арт. О00000031772
    Электрический лобзик Кратон JSE-600/65
    Электрический лобзик Кратон JSE-600/65
    Электрический лобзик Кратон JSE-600/65
    Электрический лобзик Кратон JSE-600/65
      Электрический лобзик Кратон JSE-600/65
      Электрический лобзик Кратон JSE-600/65
      Электрический лобзик Кратон JSE-600/65
      Электрический лобзик Кратон JSE-600/65

      Электрический лобзик Кратон JSE-600/65

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031772

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Кратон JSE-600/65 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Электронная регулировка оборотов помогает подбирать нужный режим для работы с разными материалами. Прозрачный защитный экран пильного полотна обеспечивает безопасность оператора.

        Преимущества

        • Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
        • Пластиковый экран исключает риск соскальзывания пальцев в зону распила
        • К JSE-600/65 3 03 02 022 можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места
        • Регулировка оборотов для работы с разными материалами
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Обрезиненная рукоятка для удобной работы
        • Возможен рез под углом +/- 45 градусов