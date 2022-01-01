Электрический лобзик Кратон JSE-600/65
Арт. О00000031772
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Кратон JSE-600/65 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Электронная регулировка оборотов помогает подбирать нужный режим для работы с разными материалами. Прозрачный защитный экран пильного полотна обеспечивает безопасность оператора.
Преимущества
- Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
- Пластиковый экран исключает риск соскальзывания пальцев в зону распила
- К JSE-600/65 3 03 02 022 можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места
- Регулировка оборотов для работы с разными материалами
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Обрезиненная рукоятка для удобной работы
- Возможен рез под углом +/- 45 градусов