Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
Арт. О00000031769
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Диаметр патрубка пылесоса, мм
|35
- Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75 — ручной электроинструмент для шлифования поверхностей из различных материалов. Ширина применяемой ленты составляет 76 мм, длина — 553 мм. Замена производится без применения специализированных ключей, что упрощает эксплуатацию. Электронная регулировка числа оборотов обеспечивает тонкую настройку интенсивности работы с определенным материалом. Резиновая накладка на рукояти способствует четкой фиксации инструмента в одной руке.
Преимущества
- Электронная регулировка оборотов для выбора интенсивности работы
- Оснастка в комплектации для начала работы после распаковки
- Возможность подключения пылесоса для удаления пыли во время шлифования
- Двухметровый кабель обеспечивает свободу действий во время пользования инструментом