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Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
    Арт. О00000031769
    5.0
    1
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75

      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031769
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Диаметр патрубка пылесоса, мм
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75 — ручной электроинструмент для шлифования поверхностей из различных материалов. Ширина применяемой ленты составляет 76 мм, длина — 553 мм. Замена производится без применения специализированных ключей, что упрощает эксплуатацию. Электронная регулировка числа оборотов обеспечивает тонкую настройку интенсивности работы с определенным материалом. Резиновая накладка на рукояти способствует четкой фиксации инструмента в одной руке.

        Преимущества

        • Электронная регулировка оборотов для выбора интенсивности работы
        • Оснастка в комплектации для начала работы после распаковки
        • Возможность подключения пылесоса для удаления пыли во время шлифования
        • Двухметровый кабель обеспечивает свободу действий во время пользования инструментом