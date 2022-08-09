Преимущества

Электронная регулировка оборотов для выбора интенсивности работы

Оснастка в комплектации для начала работы после распаковки

Возможность подключения пылесоса для удаления пыли во время шлифования

Двухметровый кабель обеспечивает свободу действий во время пользования инструментом

Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1000-75 — ручной электроинструмент для шлифования поверхностей из различных материалов. Ширина применяемой ленты составляет 76 мм, длина — 553 мм. Замена производится без применения специализированных ключей, что упрощает эксплуатацию. Электронная регулировка числа оборотов обеспечивает тонкую настройку интенсивности работы с определенным материалом. Резиновая накладка на рукояти способствует четкой фиксации инструмента в одной руке.