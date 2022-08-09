Преимущества

Для замены оснастки не требуется применение инструмента

Эргономичный корпус с отличной балансировкой крутящего момента

Тщательная сборка минимизирует попадание пыли и мелкого мусора к главным элементам

Компактный размер и небольшой вес удобны для работы в труднодоступных местах и транспортировки

Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-900-75 (узкий ролик) предназначена для шлифования различных поверхностей. Применяется для бытовых нужд или в домашних мастерских, с мощностью двигателя 800W. Наличие узкого ролика позволяет обрабатывать кромки, наружные и внутренние закругления, мелкие заготовки. В комплект включены три шлифовочные ленты, поэтому сразу после распаковки можно приступать к работе. Прорезиненная рукоять обеспечивает дополнительный комфорт при эксплуатации.