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Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-900-75
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-900-75
    Арт. О00000031771
    5.0
    1
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-900-75

      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-900-75

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031771
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Диаметр патрубка пылесоса, мм
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-900-75 (узкий ролик) предназначена для шлифования различных поверхностей. Применяется для бытовых нужд или в домашних мастерских, с мощностью двигателя 800W. Наличие узкого ролика позволяет обрабатывать кромки, наружные и внутренние закругления, мелкие заготовки. В комплект включены три шлифовочные ленты, поэтому сразу после распаковки можно приступать к работе. Прорезиненная рукоять обеспечивает дополнительный комфорт при эксплуатации.

        Преимущества

        • Для замены оснастки не требуется применение инструмента
        • Эргономичный корпус с отличной балансировкой крутящего момента
        • Тщательная сборка минимизирует попадание пыли и мелкого мусора к главным элементам
        • Компактный размер и небольшой вес удобны для работы в труднодоступных местах и транспортировки