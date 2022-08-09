Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-900-75
Арт. О00000031771
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Диаметр патрубка пылесоса, мм
|35
- Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-900-75 (узкий ролик) предназначена для шлифования различных поверхностей. Применяется для бытовых нужд или в домашних мастерских, с мощностью двигателя 800W. Наличие узкого ролика позволяет обрабатывать кромки, наружные и внутренние закругления, мелкие заготовки. В комплект включены три шлифовочные ленты, поэтому сразу после распаковки можно приступать к работе. Прорезиненная рукоять обеспечивает дополнительный комфорт при эксплуатации.
Преимущества
- Для замены оснастки не требуется применение инструмента
- Эргономичный корпус с отличной балансировкой крутящего момента
- Тщательная сборка минимизирует попадание пыли и мелкого мусора к главным элементам
- Компактный размер и небольшой вес удобны для работы в труднодоступных местах и транспортировки