Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-250-104

Преимущества

Пылесборный мешок для чистоты во время работы

Замена абразивного листа без применения инструментов

Кнопка блокировки случайного включения

Вентиляционные отверстия для эффективного отвода тепла для продлевания срока службы главных компонентов

Машина шлифовальная плоская (вибрационная) КРАТОН OS-250-104 обеспечивает тщательную обработку различных поверхностей. Применяется на завершающем этапе шлифования перед покраской или лакированием материала. Легкий вес инструмента определяет его долговременное использование без усталости рук. Тщательная сборка и защитные свойства повышают эксплуатационные характеристики и безопасность оператора при работе. Дополнительная оснастка позволяет приступать к работе сразу после покупки.