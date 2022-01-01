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Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-250-104
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Вибрационные шлифовальные машины
    Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-250-104
    Арт. О00000031767
    Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-250-104
    Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-250-104
    Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-250-104
      Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-250-104
      Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-250-104
      Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-250-104

      Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-250-104

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031767

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x140
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		104
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Машина шлифовальная плоская (вибрационная) КРАТОН OS-250-104 обеспечивает тщательную обработку различных поверхностей. Применяется на завершающем этапе шлифования перед покраской или лакированием материала. Легкий вес инструмента определяет его долговременное использование без усталости рук. Тщательная сборка и защитные свойства повышают эксплуатационные характеристики и безопасность оператора при работе. Дополнительная оснастка позволяет приступать к работе сразу после покупки.

        Преимущества

        • Пылесборный мешок для чистоты во время работы
        • Замена абразивного листа без применения инструментов
        • Кнопка блокировки случайного включения
        • Вентиляционные отверстия для эффективного отвода тепла для продлевания срока службы главных компонентов