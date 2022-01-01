Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-250-104
Арт. О00000031767
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x140
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Ширина рабочей поверхности, мм
|104
- Машина шлифовальная плоская (вибрационная) КРАТОН OS-250-104 обеспечивает тщательную обработку различных поверхностей. Применяется на завершающем этапе шлифования перед покраской или лакированием материала. Легкий вес инструмента определяет его долговременное использование без усталости рук. Тщательная сборка и защитные свойства повышают эксплуатационные характеристики и безопасность оператора при работе. Дополнительная оснастка позволяет приступать к работе сразу после покупки.
Преимущества
- Пылесборный мешок для чистоты во время работы
- Замена абразивного листа без применения инструментов
- Кнопка блокировки случайного включения
- Вентиляционные отверстия для эффективного отвода тепла для продлевания срока службы главных компонентов