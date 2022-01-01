Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-300-115
Арт. О00000031765
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер абразивной бумаги, мм
|115x280
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Ширина рабочей поверхности, мм
|115
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- Плоская шлифовальная машина (вибрационная) КРАТОН OS-300-115 имеет стандартный размер подошвы 115 × 230 мм. Техника предназначена для финишной шлифовки дерева, пластика камня. Устройство с номинальной мощностью 300 Вт производит 6000–12000 оборотов в минуту, на холостом ходу. Конструкция корпуса предотвращает попадание пыли, мелких частиц и влаги внутрь механизма. Устройство относится к низковольтному оборудованию и оснащено защитой от поражения током, класс ll.
Преимущества
- Выносливость и долговечность инструмента
- Удобный размер и малый вес
- Присутствует защита от ударов электрическим током
- Возможна шлифовка и полировка внутренних углов