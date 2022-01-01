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Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-300-115
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-300-115
    Арт. О00000031765
    Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-300-115

      Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-300-115

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031765

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		115x280
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		115
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоская шлифовальная машина (вибрационная) КРАТОН OS-300-115 имеет стандартный размер подошвы 115 × 230 мм. Техника предназначена для финишной шлифовки дерева, пластика камня. Устройство с номинальной мощностью 300 Вт производит 6000–12000 оборотов в минуту, на холостом ходу. Конструкция корпуса предотвращает попадание пыли, мелких частиц и влаги внутрь механизма. Устройство относится к низковольтному оборудованию и оснащено защитой от поражения током, класс ll.

        Преимущества

        • Выносливость и долговечность инструмента
        • Удобный размер и малый вес
        • Присутствует защита от ударов электрическим током
        • Возможна шлифовка и полировка внутренних углов