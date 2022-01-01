Плоская вибрационная шлифовальная машина Кратон OS-300-115

Преимущества

Выносливость и долговечность инструмента

Удобный размер и малый вес

Присутствует защита от ударов электрическим током

Возможна шлифовка и полировка внутренних углов

Плоская шлифовальная машина (вибрационная) КРАТОН OS-300-115 имеет стандартный размер подошвы 115 × 230 мм. Техника предназначена для финишной шлифовки дерева, пластика камня. Устройство с номинальной мощностью 300 Вт производит 6000–12000 оборотов в минуту, на холостом ходу. Конструкция корпуса предотвращает попадание пыли, мелких частиц и влаги внутрь механизма. Устройство относится к низковольтному оборудованию и оснащено защитой от поражения током, класс ll.