Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-700-115

Преимущества

Блокировка шпинделя для простой смены оснастки

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Дополнительная рукоятка для удобства работы

Вентиляционные отверстия для долгого срока службы

Лекгосъемные крышки облегчают и ускоряют замену угольных электрощеток

Система фиксации клавиши пуска



Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-700-115используется для шлифования металлических деталей и изделий из камня без применения воды. Для удобного использования предусмотрена трехпозиционная дополнительная рукоятка. Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений.