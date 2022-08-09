Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-700-115
Арт. О00000031763
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина Кратон AMG-700-115используется для шлифования металлических деталей и изделий из камня без применения воды. Для удобного использования предусмотрена трехпозиционная дополнительная рукоятка. Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений.
Преимущества
- Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Дополнительная рукоятка для удобства работы
- Вентиляционные отверстия для долгого срока службы
- Лекгосъемные крышки облегчают и ускоряют замену угольных электрощеток
- Система фиксации клавиши пуска