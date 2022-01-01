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Молоток отбойный Кратон DHE1600-25
17 890 ₽
24 050 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
    Молоток отбойный Кратон DHE1600-25
    Арт. О00000031759
    Молоток отбойный Кратон DHE1600-25

      Молоток отбойный Кратон DHE1600-25

      • -6 160 ₽
      17 890 ₽
      24 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031759

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.7
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      • -6 160 ₽
      17 890 ₽
      24 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток отбойный Кратон DHE1600-25 применяется для разрушения бетонных, каменных и других конструкций повышенной плотности. Для быстрой и легкой смены оснастки предусмотрен патрон SDS-max. Самоотключающиеся щетки исключают перегрев инструмента, обеспечивая долгий срок службы.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для высокой производительности
        • Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота
        • Система самоотключения щеток  для длительной эксплуатации
        • D-образная рукоятка для уверенного удержания инструмента в любом положении
        • 12 позиций для настройки поворота зубила
        • Антивибрационная система для продолжительной работы
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки