Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота

Система самоотключения щеток для длительной эксплуатации

D-образная рукоятка для уверенного удержания инструмента в любом положении

12 позиций для настройки поворота зубила

Антивибрационная система для продолжительной работы

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Молоток отбойный Кратон DHE1600-25 применяется для разрушения бетонных, каменных и других конструкций повышенной плотности. Для быстрой и легкой смены оснастки предусмотрен патрон SDS-max. Самоотключающиеся щетки исключают перегрев инструмента, обеспечивая долгий срок службы.