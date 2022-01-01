Молоток отбойный Кратон DHE1600-25
Арт. О00000031759
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.7
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Частота, Гц
|50
- Молоток отбойный Кратон DHE1600-25 применяется для разрушения бетонных, каменных и других конструкций повышенной плотности. Для быстрой и легкой смены оснастки предусмотрен патрон SDS-max. Самоотключающиеся щетки исключают перегрев инструмента, обеспечивая долгий срок службы.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота
- Система самоотключения щеток для длительной эксплуатации
- D-образная рукоятка для уверенного удержания инструмента в любом положении
- 12 позиций для настройки поворота зубила
- Антивибрационная система для продолжительной работы
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки