Преимущества

Дополнительная рукоять способствует удобному удержанию инструмента

Высокая сила удара для работы с особо прочным материалом

В патрон возможна установка любой оснастки с хвостовиком типа HEX-GAN

Фиксация пусковой кнопки для работы в непрерывном режиме

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Молоток отбойный Кратон DHE1700-45 используется для демонтажа конструкций с высокой плотностью. Сила удара составляет 45 Дж, что позволяет успешно работать с особо прочными материалами. Самопроизвольное отключение щеток защищает инструмент от перегрева и продлевает срок службы. Система гашения вибраций дает возможность работать продолжительное время без усталости.