Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Молоток отбойный Кратон DHE1700-45
Найти аналог
Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Молоток отбойный Кратон DHE1700-45
    Арт. О00000031758
    Молоток отбойный Кратон DHE1700-45
    Молоток отбойный Кратон DHE1700-45
    Молоток отбойный Кратон DHE1700-45
    Молоток отбойный Кратон DHE1700-45
      Молоток отбойный Кратон DHE1700-45
      Молоток отбойный Кратон DHE1700-45
      Молоток отбойный Кратон DHE1700-45
      Молоток отбойный Кратон DHE1700-45

      Молоток отбойный Кратон DHE1700-45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031758

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		14.1
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток отбойный Кратон DHE1700-45 используется для демонтажа конструкций с высокой плотностью. Сила удара составляет 45 Дж, что позволяет успешно работать с особо прочными материалами. Самопроизвольное отключение щеток защищает инструмент от перегрева и продлевает срок службы. Система гашения вибраций дает возможность работать продолжительное время без усталости.

        Преимущества

        • Дополнительная рукоять способствует удобному удержанию инструмента
        • Высокая сила удара для работы с особо прочным материалом
        • В патрон возможна установка любой оснастки с хвостовиком типа HEX-GAN
        • Фиксация пусковой кнопки для работы в непрерывном режиме
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки