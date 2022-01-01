Молоток отбойный Кратон DHE1700-45
Арт. О00000031758
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|14.1
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Частота, Гц
|50
- Молоток отбойный Кратон DHE1700-45 используется для демонтажа конструкций с высокой плотностью. Сила удара составляет 45 Дж, что позволяет успешно работать с особо прочными материалами. Самопроизвольное отключение щеток защищает инструмент от перегрева и продлевает срок службы. Система гашения вибраций дает возможность работать продолжительное время без усталости.
Преимущества
- Дополнительная рукоять способствует удобному удержанию инструмента
- Высокая сила удара для работы с особо прочным материалом
- В патрон возможна установка любой оснастки с хвостовиком типа HEX-GAN
- Фиксация пусковой кнопки для работы в непрерывном режиме
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки