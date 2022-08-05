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Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
5.0
1
3 450 ₽
5 175 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
    Арт. О00000031753
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12

      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12

      • -1 725 ₽
      3 450 ₽
      5 175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031753
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 725 ₽
      3 450 ₽
      5 175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12 используется для сверления отверстий в металле и древесине, а также для ударного сверления в камне, бетоне и кирпиче. Он имеет возможность регулировки частоты вращения, что позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Модель оснащена системой SDS-Plus, благодаря которой можно быстро заменить оснастку. Функция реверса помогает легко извлечь инструмент при заклинивании бура.

        Преимущества

        • Дополнительную рукоятку можно выставить в любое удобное оператору положение для надежного хвата
        • Защита перфоратора Кратон RHE-450-12 3 07 01 022 от пыли благодаря специальной насадке
        • Ограничитель глубины сверления позволяет сверлить отверстия заданной глубины
        • Выбор между одним из двух режимов работы (сверление, сверление с ударом) осуществляется посредством тумблера