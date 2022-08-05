Преимущества

Дополнительную рукоятку можно выставить в любое удобное оператору положение для надежного хвата

Защита перфоратора Кратон RHE-450-12 3 07 01 022 от пыли благодаря специальной насадке

Ограничитель глубины сверления позволяет сверлить отверстия заданной глубины

Выбор между одним из двух режимов работы (сверление, сверление с ударом) осуществляется посредством тумблера

Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12 используется для сверления отверстий в металле и древесине, а также для ударного сверления в камне, бетоне и кирпиче. Он имеет возможность регулировки частоты вращения, что позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Модель оснащена системой SDS-Plus, благодаря которой можно быстро заменить оснастку. Функция реверса помогает легко извлечь инструмент при заклинивании бура.