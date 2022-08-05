Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12
Арт. О00000031753
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.6
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-450-12 используется для сверления отверстий в металле и древесине, а также для ударного сверления в камне, бетоне и кирпиче. Он имеет возможность регулировки частоты вращения, что позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Модель оснащена системой SDS-Plus, благодаря которой можно быстро заменить оснастку. Функция реверса помогает легко извлечь инструмент при заклинивании бура.
Преимущества
- Дополнительную рукоятку можно выставить в любое удобное оператору положение для надежного хвата
- Защита перфоратора Кратон RHE-450-12 3 07 01 022 от пыли благодаря специальной насадке
- Ограничитель глубины сверления позволяет сверлить отверстия заданной глубины
- Выбор между одним из двух режимов работы (сверление, сверление с ударом) осуществляется посредством тумблера