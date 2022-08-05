Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
Арт. О00000031754
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S применяется для сверления отверстий в металле, древесине и бетоне, а также для долбления кирпично-каменной кладки. Плавная регулировка частоты вращения позволяет добиться оптимальной работы с материалами различной плотности. Благодаря системе крепления SDS-plus замена оснастки производится легко и быстро. Функция реверса позволит извлечь бур из материала в случае его заклинивания.
Преимущества
- Дополнительную рукоятку можно выставить в любое удобное оператору положение для надежного хвата
- Защита от пыли благодаря специальной насадке
- Ограничитель глубины сверления позволяет сверлить отверстия заданной глубины
- Фиксатор кнопки пуска для продолжительной и удобной работы
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки