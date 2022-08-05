Преимущества

Дополнительную рукоятку можно выставить в любое удобное оператору положение для надежного хвата

Защита от пыли благодаря специальной насадке

Ограничитель глубины сверления позволяет сверлить отверстия заданной глубины

Фиксатор кнопки пуска для продолжительной и удобной работы

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S применяется для сверления отверстий в металле, древесине и бетоне, а также для долбления кирпично-каменной кладки. Плавная регулировка частоты вращения позволяет добиться оптимальной работы с материалами различной плотности. Благодаря системе крепления SDS-plus замена оснастки производится легко и быстро. Функция реверса позволит извлечь бур из материала в случае его заклинивания.