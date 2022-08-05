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Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
5.0
1
4 420 ₽
8 045 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
    Арт. О00000031754
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S

      Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S

      • -3 625 ₽
      4 420 ₽
      8 045 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031754
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 625 ₽
      4 420 ₽
      8 045 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор SDS-Plus Кратон RHE-850-26S применяется для сверления отверстий в металле, древесине и бетоне, а также для долбления кирпично-каменной кладки. Плавная регулировка частоты вращения позволяет добиться оптимальной работы с материалами различной плотности. Благодаря системе крепления SDS-plus замена оснастки производится легко и быстро. Функция реверса позволит извлечь бур из материала в случае его заклинивания.

        Преимущества

        • Дополнительную рукоятку можно выставить в любое удобное оператору положение для надежного хвата
        • Защита от пыли благодаря специальной насадке
        • Ограничитель глубины сверления позволяет сверлить отверстия заданной глубины
        • Фиксатор кнопки пуска для продолжительной и удобной работы
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки