Преимущества

Простота управления. Панель управления содержит минимум элементов, что существенно упрощает координацию работы токарного станка Кратон WML-1-02 4 01 02 002

Антикоррозийное покрытие



Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Не требует частого и сложного технического обслуживания

Токарный станок Кратон WML-1-02 применяется для обтачивания различных деревянных заготовок длиной до 500 мм и диаметром до 350 мм. 4 скорости вращения дают оператору возможность настраивать модель в соответствии с твердостью материала и сложностью выполняемой операции. Жесткая станина агрегата разбирается в случае необходимости.