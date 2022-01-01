Токарный станок Кратон WML-1-02
Арт. О00000031782
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|350
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Напряжение сети, В
|220
- Токарный станок Кратон WML-1-02 применяется для обтачивания различных деревянных заготовок длиной до 500 мм и диаметром до 350 мм. 4 скорости вращения дают оператору возможность настраивать модель в соответствии с твердостью материала и сложностью выполняемой операции. Жесткая станина агрегата разбирается в случае необходимости.
Преимущества
- Простота управления. Панель управления содержит минимум элементов, что существенно упрощает координацию работы токарного станка Кратон WML-1-02 4 01 02 002
- Антикоррозийное покрытие
- Долгий срок службы
- Высокое качество сборки
- Не требует частого и сложного технического обслуживания