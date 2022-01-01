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Токарный станок Кратон WML-1-02
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Арт. О00000031782
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
    Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02
      Токарный станок Кратон WML-1-02

      Токарный станок Кратон WML-1-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031782

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		350
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Токарный станок Кратон WML-1-02 применяется для обтачивания различных деревянных заготовок длиной до 500 мм и диаметром до 350 мм. 4 скорости вращения дают оператору возможность настраивать модель в соответствии с твердостью материала и сложностью выполняемой операции. Жесткая станина агрегата разбирается в случае необходимости.

        Преимущества

        • Простота управления. Панель управления содержит минимум элементов, что существенно упрощает координацию работы токарного станка Кратон WML-1-02 4 01 02 002
        • Антикоррозийное покрытие
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки
        • Не требует частого и сложного технического обслуживания