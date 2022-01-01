Токарный станок Кратон WML-1000-550C
Арт. О00000031783
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|550
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Напряжение сети, В
|220
- Токарный станок Кратон WML-1000-550C представляет собой качественное оборудование бытового класса для обрабатывания заготовок из дерева - например, мебельных ножек или балясин. Питание установки осуществляется от сети 220В. 4 скорости вращения дают оператору возможность настраивать модель в соответствии с твердостью материала и сложностью выполняемой операции. Станина отличается жесткостью и прочностью конструкции.
Преимущества
- Простота управления. Панель управления содержит минимум элементов, что существенно упрощает координацию работы токарного станка Кратон WML-1000-550C 4 01 02 006
- Антикоррозийное покрытие
- Долгий срок службы
- Высокое качество сборки
- Не требует частого и сложного технического обслуживания