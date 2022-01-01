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Токарный станок Кратон WML-1000-550C
34 990 ₽
54 170 ₽
Токарные станки по дереву
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Арт. О00000031783
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
    Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C
      Токарный станок Кратон WML-1000-550C

      Токарный станок Кратон WML-1000-550C

      • -19 180 ₽
      34 990 ₽
      54 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000031783

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		550
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -19 180 ₽
      34 990 ₽
      54 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Токарный станок Кратон WML-1000-550C представляет собой качественное оборудование бытового класса для обрабатывания заготовок из дерева - например, мебельных ножек или балясин. Питание установки осуществляется от сети 220В. 4 скорости вращения дают оператору возможность настраивать модель в соответствии с твердостью материала и сложностью выполняемой операции. Станина отличается жесткостью и прочностью конструкции.

        Преимущества

        • Простота управления. Панель управления содержит минимум элементов, что существенно упрощает координацию работы токарного станка Кратон WML-1000-550C 4 01 02 006
        • Антикоррозийное покрытие
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки
        • Не требует частого и сложного технического обслуживания