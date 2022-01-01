Преимущества

Простота управления. Панель управления содержит минимум элементов, что существенно упрощает координацию работы токарного станка Кратон WML-1000-550C 4 01 02 006

Антикоррозийное покрытие



Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Не требует частого и сложного технического обслуживания

Токарный станок Кратон WML-1000-550C представляет собой качественное оборудование бытового класса для обрабатывания заготовок из дерева - например, мебельных ножек или балясин. Питание установки осуществляется от сети 220В. 4 скорости вращения дают оператору возможность настраивать модель в соответствии с твердостью материала и сложностью выполняемой операции. Станина отличается жесткостью и прочностью конструкции.