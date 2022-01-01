Стол отрезной для УШМ с кругом d230 мм Кратон 1 14 02 002

Стол для УШМ Кратон применяется для облегчения процесса работы с угловой шлифовальной машиной. Стол оснащен рукояткой удобной формы, собран и укреплен болтами для надежной фиксации заготовок. С его помощью нарезка деталей из металла, древесины, пластмассы, для последующего изготовления изделий. Для совместного использования со столом допускаются круги для шлифовки, диаметр которых не превышает двадцати трех сантиметров. Детали стола съемные, что упрощает его сборку и транспортировку. Положение рабочих частей может регулироваться под конкретный размер заготовки.

Преимущества конвекционного котла Siberia:

Прочный;

Удобный;

Универсальный;

Портативный;

Долговечный.

Комплектация: