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Стол отрезной для УШМ с кругом d230 мм Кратон 1 14 02 002
Найти аналог
Стойки для УШМ
    Стол отрезной для УШМ с кругом d230 мм Кратон 1 14 02 002
    Арт. О00000012228
    Стол отрезной для УШМ с кругом d230 мм Кратон 1 14 02 002
    Стол отрезной для УШМ с кругом d230 мм Кратон 1 14 02 002
      Стол отрезной для УШМ с кругом d230 мм Кратон 1 14 02 002
      Стол отрезной для УШМ с кругом d230 мм Кратон 1 14 02 002

      Стол отрезной для УШМ с кругом d230 мм Кратон 1 14 02 002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012228

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		стойка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл, пластик, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Стол для УШМ Кратон применяется для облегчения процесса работы с угловой шлифовальной машиной. Стол оснащен рукояткой удобной формы, собран и укреплен болтами для надежной фиксации заготовок. С его помощью нарезка деталей из металла, древесины, пластмассы, для последующего изготовления изделий. Для совместного использования со столом допускаются круги для шлифовки, диаметр которых не превышает двадцати трех сантиметров. Детали стола съемные, что упрощает его сборку и транспортировку. Положение рабочих частей может регулироваться под конкретный размер заготовки.

        Преимущества конвекционного котла Siberia:

        • Прочный;
        • Удобный;
        • Универсальный;
        • Портативный;
        • Долговечный.

        Комплектация:

        • Стол отрезной;
        • Инструкция по применению;
        • Упаковка.