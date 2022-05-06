Крепление для коллектора Tebo 015091311 (32 мм, 2 шт.)

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Крепление для коллектора предназначено для крепления полипропиленовых коллекторов на плоской поверхности. TEBO полностью отвечает европейским стандартам качества и может применяться для строительства водопроводов, систем отопления, а также технологических трубопроводов пищевой и химической промышленности и для других целей.