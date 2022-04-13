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Пластмассовое крепление Frap F35
5.0
2
Найти аналог
Для смесителей и кранов
    Пластмассовое крепление Frap F35
    Арт. X1698206136
    5.0
    2
    Пластмассовое крепление Frap F35

      Пластмассовое крепление Frap F35

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1698206136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы