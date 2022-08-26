Крепление на штатив Geo-Fennel Grade Mount

Преимущества

Надежный

Прчный

Практичный

Крепление на штатив Geo-Fennel 290750 с адаптером для уровня электронного S-Digit mini предназначено для лазерных нивелиров. Оно очень прочное. Крепится на любой штатив с резьбой 5/8 дюйма. С его помощью осуществляют наклон лазерных приборов в диапазоне от 0 до 90 градусов с шагом в 5 градусов. Это позволяет работать с наклонными плоскостями, например, при разметке наклонных систем натяжных потолков, наклонных лестничных пролетов, а также помогает при ландшафтных работах. Наклон регулируется метрическим винтом