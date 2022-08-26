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Крепление на штатив Geo-Fennel Grade Mount
5.0
1
Найти аналог
Для уровней и нивелиров
    Крепление на штатив Geo-Fennel Grade Mount
    Арт. geototal_460
    5.0
    1
    Крепление на штатив Geo-Fennel Grade Mount

      Крепление на штатив Geo-Fennel Grade Mount

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_460
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		крепление
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Крепление на штатив Geo-Fennel 290750 с адаптером для уровня электронного S-Digit mini предназначено для лазерных нивелиров. Оно очень прочное. Крепится на любой штатив с резьбой 5/8 дюйма. С его помощью осуществляют наклон лазерных приборов в диапазоне от 0 до 90 градусов с шагом в 5 градусов. Это позволяет работать с наклонными плоскостями, например, при разметке наклонных систем натяжных потолков, наклонных лестничных пролетов, а также помогает при ландшафтных работах. Наклон регулируется метрическим винтом

        Преимущества

        • Надежный
        • Прчный
        • Практичный